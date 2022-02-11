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Не губите здоровье! Как и сколько раз в день правильно измерять давление

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 782

Теледоктор рассказал, в каком случае надо срочно обращаться к врачу.

Не губите здоровье! Как и сколько раз в день правильно измерять давление

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Слишком частое измерение артериального давления — это ошибка, предупреждает врач и телеведущий Александр Мясников. Так он ответил на вопрос телезрительницы канала «Россия 1» о скачках давления, которые она у себя зафиксировала в течение дня.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <…> То, что у вас разовые подъемы давления, — они ни о чем не говорят», — рассказал врач.

Он добавил, что при разовой фиксации скачка давления стоит попробовать холтеровское мониторирование — выявление усредненного артериального давление за сутки. Делать это нужно не чаще, чем раз в три месяца, отметил Мясников.

Если же пациент отмечает у себя устойчивое давление 150 миллиметров ртутного столба, то тут самое время обращаться к врачу, потому что речь идет о требующей лечения гипертонии, резюмировал теледоктор.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, житель Калужской области готовит судебный иск в отношении врача и телеведущего Александра Мясникова. Мужчина утверждает, что его бабушка, посмотрев программу теледоктора о вреде различных электроприборов, выбросила из дома бытовую технику.

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