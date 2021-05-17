В «Единой России» отметили рост числа молодежи среди претендентов на праймериз

Партия «Единая Россия» подвела предварительные итоги подачи заявлений на праймериз для выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут осенью 2021 года. Как рассказал председатель федерального оргкомитета праймериз Александр Карелин, было получено более семи тысяч заявлений. Он отметил, что больше трети участников, 35% — это молодежь до 35 лет, а средний возраст кандидатов составляет 41 год.

По словам Карелина, прием заявок был продлен на две недели. За это время вырос интерес к праймериз, причем, как среди соискателей на позицию кандидата, так и выборщика.

«Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации — это чуть больше четырех миллионов — те, кто заявил себя в выборщики», — отметил Карелин.

Процедура праймериз, то есть предварительного голосования, проводится единственной партией в стране — «Единой Россией». Согласно ей, списки кандидатов составляются на основании мнения избирателей. Зарегистрироваться выборщиком может любой совершеннолетний гражданин России до 28 мая. Сама процедура продлится с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Затем съезд партии утвердит списки кандидатов.

Карелин также отметил, что каждый третий кандидат праймериз — волонтер, который участвовал в мероприятиях по организации помощи нуждающимся во время пандемии коронавируса. Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД).

Отдельно председатель оргкомитета отметил, что в этом году предварительное голосование проводится и в электронной форме, которая позволяет соблюсти все требуемые условия легитимности и прозрачности процесса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз ЕР.