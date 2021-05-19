«Беру вину на себя»: Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой

Актер Денис Матросов откровенно рассказал о причинах развода с коллегой по цеху Марией Куликовой, с которой прожил в браке 14 лет. По словам артиста, отношения испортились отчасти из-за занятости супругов — гастроли и съемки отдалили их друг от друга. Усугубили конфликт также козни со стороны некоторых людей из окружения пары. Но главной своей ошибкой Матросов считает то, что не уделял любимой женщине достаточного внимания.

«Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплые отношения», — признался актер.

Как отметил Матросов в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, любящим друг друга мужчине и женщине стоит реже прислушиваться к советам друзей и подруг. По словам артиста, именно люди из близкого окружения постоянно «накручивали» Куликову. Одна из приятельниц Марии даже написала про Дениса Матросова статью, где рассказала, что он якобы с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой.

Несмотря на прошлые обиды и конфликты, после развода артисты смогли наладить доброжелательное общение ради их сына Ивана, которому в этом году исполнится десять лет. Матросов уже давно оправился после болезненного разрыва с Куликовой и встретил новую любовь — сейчас он женат на Ольге Головиной и воспитывает с ней двоих общих сыновей. Но порой он все же сожалеет о былом, так как считает, что вместе с бывшей женой стал жертвой интриг и предательства.

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