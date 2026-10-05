«Нравится, что делает»: кого из молодых музыкантов слушает солист Hi-Fi Пронькин

Солисту Hi-Fi Пронькину нравится, что делает рэпер Хаски

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин знаком с тем, что слушает современная молодежь. Музыка некоторых исполнителей ему даже нравится. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

Например, музыкант наблюдает за творчеством рэпера Хаски.

«Мне нравится то, что делает Хаски», — отметил Пронькин.

Он также добавил, что у молодых музыкантов намного больше возможностей для продвижения и шансов стать знаменитыми, нежели в то время, когда начинал коллектив Hi-Fi.

«У вас столько механизмов сейчас. У нас столько не было 28 лет назад. У вас интернеты, какие-то соцсети. Ты выкладываешь, это подхватывают или не подхватывают. <…> Сейчас, если ты нравишься, народ голосует за тебя лайками», — пояснил артист.

Певец уточнил, что в их время ради воможностей приходилось договориться с музыкальными редакторами, в том числе и при помощи вознаграждений. В наши дни у каждого есть возможность получить свою минуту славы в интернете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что когда-то телевидение было главным способом для артистов стать известными для широкой аудитории. Об этом рассказала певица и композитор Наталия Власова. По ее словам, во времена, когда она начинала строить карьеру, одни эфир в популярной музыкальной программе делал исполнителя звездой.

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