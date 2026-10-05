«Нравится, что делает»: кого из молодых музыкантов слушает солист Hi-Fi Пронькин

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

Современным артистам стать популярными проще, чем было, когда начинал их коллектив почти 30 лет назад.

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солисту Hi-Fi Пронькину нравится, что делает рэпер Хаски

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин знаком с тем, что слушает современная молодежь. Музыка некоторых исполнителей ему даже нравится. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

Например, музыкант наблюдает за творчеством рэпера Хаски.

«Мне нравится то, что делает Хаски», — отметил Пронькин.

Он также добавил, что у молодых музыкантов намного больше возможностей для продвижения и шансов стать знаменитыми, нежели в то время, когда начинал коллектив Hi-Fi.

«У вас столько механизмов сейчас. У нас столько не было 28 лет назад. У вас интернеты, какие-то соцсети. Ты выкладываешь, это подхватывают или не подхватывают. <…> Сейчас, если ты нравишься, народ голосует за тебя лайками», — пояснил артист.

Певец уточнил, что в их время ради воможностей приходилось договориться с музыкальными редакторами, в том числе и при помощи вознаграждений. В наши дни у каждого есть возможность получить свою минуту славы в интернете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что когда-то телевидение было главным способом для артистов стать известными для широкой аудитории. Об этом рассказала певица и композитор Наталия Власова. По ее словам, во времена, когда она начинала строить карьеру, одни эфир в популярной музыкальной программе делал исполнителя звездой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

13:18
Риск все равно есть: откуда у некурящих может взяться рак легких
13:11
ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения в Харьковской области
13:08
Возбуждено уголовное дело: в Тверской области осквернили Ржевский мемориал
12:59
Создателя «Масяни» Куваева* заочно приговорили к четырем годам колонии
12:53
В США рассказали о планах Трампа посетить Узбекистан
12:47
УЗИ, фотографии и чужой плач: женщина выдумала рождение двоих детей

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня