Уронила микрофон: танцор «спас» выступление Натальи Гордиенко на «Евровидении»

Тихий подвиг танцора из коллектива молдавской певицы Натальи Гордиенко не позволил обернуться катастрофой ее выступлению на «Евровидении-2021». Артистка, чей номер для международного музыкального конкурса продюсировал Филипп Киркоров, вышла на сцену под номером 14 и исполнила композицию «Sugar».

Однако песня едва не оборвалась — Гордиенко выронила микрофон! Неизвестно, чем мог обернуться казус, если бы не танцор. Молодой человек отреагировал мгновенно — подхватил микрофон, не дав ему упасть, и быстро передал певице. Для зрителей инцидент остался незамеченным, но на записи выступления можно заметить, насколько технично Наталья и парень из подтанцовки разрешили проблему.

65-й конкурс «Евровидение» проходит в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up). Певица Manizha, представляющая Россию, исполнила песню «Russian Woman» на арене Ahoy под пятым номером. Зрители одарили певицу бурными аплодисментами.

После выступления Манижа опубликовала в Instagram пост, в котором призвала голосовать за нее. Прямо сейчас подводятся итоги вокального состязания. Страны-участники голосуют за своих соперников, так как за своих соотечественников на конкурсе можно только болеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ролик Манижы с первого полуфинала стал безусловным лидером по просмотрам в YouTube. Но по данным букмекерского рейтинга, ее шансы на победу невелики.