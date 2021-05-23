🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, растущая Луна в знаке Весов будет благоприятствовать новым знакомствам, общению с партнерами по бизнесу. В этот день продуктивным будет и общение с близкими и романтическими партнерами. Если в ваших отношениях с супругом или возлюбленным назрели острые вопросы или недопонимание — самое время устроить откровенный разговор.

♈ Овен

Есть люди, которые ищут мгновенного удовлетворения, но вы больше не относитесь к их числу. Вы повзрослели и готовы вкладываться в долгосрочные отношения и строить далеко идущие планы. Вы созрели для этого, не сомневайтесь. Будьте уверены, что желаемый пункт назначения находится недалеко от того места, где вы находитесь. Если не станете забывать о своей импульсивной природе, усмирите эмоции и будете двигаться согласно намеченному маршруту, обязательно придете к финишу победителем. Не спешите, работайте вдумчиво, тщательно взвешивая каждое решение.

Космический совет: действуйте уверенно и не спеша — так быстрее достигнете цели.

♉ Телец

Наверняка, многие представители этого знака накануне лета чувствуют себя максимально измотанными и безынициативными. Но поймите, трудяги, что дело не в том, что у вас много работы и бытовых забот, отнюдь. Просто многие из ваших дел — нелюбимые. Офис, в который не хочется приходить, отнимает куда больше сил, чем круглосуточная занятость увлекательным проектом. Так что, похоже, пришло время задуматься о необходимых вам переменах. Для кого-то это будет новая работа, для кого-то — решение отказаться от токсичных связей и романтических отношений. Возьмите паузу и постарайтесь понять, чего хотите на самом деле. И действуйте!

Космический совет: выбирайте людей и работу по душе и будете всегда на подъеме!

♊ Близнецы

Вы засиделись на одном месте, дорогие Близнецы, и скоро начнете покрываться плесенью, если не сдвинетесь с мертвой точки. Пора выбросить растянутый свитер, обновить стрижку, нарядиться и выйти в люди! Встряхнитесь! Займитесь спортом, йогой, запишитесь в танцевальный кружок — что угодно! Если трудно расшевелиться самостоятельно, призовите на помощь близких или обратитесь к психологу. Вам необходим стимул блистать на работе и в кругу друзей. Найдите же этот стимул, и жизнь заиграет новыми красками!

Космический совет: пора выйти из тени и снова начать блистать!

♋ Рак

Не всем из представителей этого знака повезло иметь наставника, который дает правильные советы и создает условия для реализации потенциала. Поэтому придется стать учителем для самого себя. Это не так трудно, как кажется. Главное — дать себе возможность объективно проанализировать достижения и провалы последних месяцев, вспомнить, какие события были травмирующими, что наоборот, приносило чистую радость. Взглянув на себя как бы со стороны, вы сможете понять, на что нужно направить свою энергию в первую очередь.

Космический совет: учитесь объективно оценивать свои победы и поражения и делать правильные выводы.

♌ Лев

Львы с самого рождения одарены звездами. Высшие силы наградили их особой интуицией и массой талантов, а также неподражаемой уверенностью в себе. Кроме того, представители этого астрологического символа наделены внутренней мудростью, которая помогает принимать верные решения, преодолевать невзгоды и переживать потери. Но иногда Львы просто «отключаются» от связи с Вселенной, погружаясь в рутинную суету. Восстановите эту связь, вы знаете, что для этого нужно. Настройтесь на свою волну и делайте только то, что действительно важно.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции и природной мудрости.

♍ Дева

Для тех Дев, что давно мечтают о пополнении в семействе, наступаем невероятно благоприятный период. Пары, которые все не могли решиться и сомневались в том, что станут хорошими родителями, обретут уверенность в своих силах. Те же, кто давно украсил детскую комнату, вероятно, получат радостное и долгожданное известие. Помните, если ваша мечта не спешит сбываться, это не значит, что Вселенная не любит вас. Просто она ждет подходящего момента, когда к появлению на свет вашего малыша будет готово абсолютно все. Все происходит в свое время, и ваше счастье не за горами.

Космический совет: в скором времени ваша мечта о родительстве может сбыться!

♎ Весы

В вас есть энергия, которая позволяет сказать: «Невозможное возможно». У вас есть достаточно усердия, сосредоточенности и дисциплины, чтобы достичь успеха, Весы. Сегодня к этим качествам добавиться еще и способность вдохновлять других людей. Звезды предвещают вам большие успехи на профессиональном поприще. Но не забывайте о личном.

Космический совет: не растрачивайте попусту энергию, которая будет бить из вас ключом.

♏ Скорпион

Поиск баланса между действием и бездействием станет важной темой для Скорпионов. Вы поставили себе цель и спланировали действия, которые позволят ее достичь. Казалось бы - теперь осталось только активно работать. Однако такими темпами очень легко забыть об отдыхе и быстро перегореть. Звезды рекомендуют вам не погружаться в рутину: лучше выйдите из своей зоны комфорта (не слишком далеко) и поэкспериментируйте с новыми формами выражения. Как минимум, это позволит отвлечься, а как максимум – наделит вас новыми идеями.

Космический совет: умение отдыхать – не менее важная часть успеха, чем активная работа.

♐ Стрелец

Расставаться с тем, к чему мы сильно привязались, никогда не бывает легко, Стрельцы. Однако периодически так и нужно делать, чтобы начать что-то новое. Поэтому отпустите, и отпустите с любовью. Этот первый шаг пугает вас больше всего, но как только вы найдете в себе достаточно мужества и решитесь, остальная часть пути станет легче.

Космический совет: отпустите прошлое с легким сердцем.

♑ Козерог

Иногда отдых выглядит как ванна с эфирными маслами, травами и цветами. Иногда это бокал вина в одной руке и ваша любимая книга в другой. Не существует людей, способных долго оставаться в здравом уме без любимых ритуалов по восстановлению душевных сил. Попросите всех не беспокоить вас и посвятите сегодняшний день отдыху – в этом нет ничего постыдного.

Космический совет: отложите все дела и просто отдохните.

♒ Водолей

«Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит» - это изречение Марка Твена должно стать вашим девизом сегодня, Водолеи. Составьте свой лучший плейлист и оторвитесь – это будет лучшим способом восстановиться после непростой недели.

Космический совет: танцуйте, пока не свалитесь с ног.

♊ Рыбы

Все мы сталкиваемся с моментами полного отчаяния. Моменты, когда мы чувствуем, что все дорогие нашему сердцу вещи уходят из нашей жизни. Однако ничто из того, что происходит в нашей жизни, не случается просто так. Поэтому примите новый опыт и продолжайте идти дальше.

Космический совет: не дайте отчаянию сломить вас.

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