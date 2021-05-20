Что надо делать, чтобы ваш начальник вас невзлюбил согласно его знаку зодиака

Характеристики знаков зодиака — поистине неисчерпаемый источник информации о личности, который может пригодиться не только в личной жизни, но и на работе. Ведь мы проводим на службе треть жизни и начальник волей-неволей становится очень важным человеком в нашей жизни.

От даты рождения вашего босса зависит не только будут ли вас оставлять на сверхурочные, но и то, как быстро вы будете продвигаться по карьерной лестнице. Именно поэтому очень важно построить с боссом хорошие отношения. Поэтому — узнаем поскорее знак зодиака своего шефа и мотаем на ус — что надо делать, чтоб ваш начальник вас категорически невзлюбил.

Энергичные шефы-Овны терпеть не могут бездельников. Если вы хотите, чтобы вас поскорее уволили — изо всех сил опаздывайте, демонстрируйте нежелание работать и почаще повторяйте в разговоре с начальником — этого я делать, не могу и не буду! Еще можно зевать, без конца ходить в курилку и дремать на рабочем месте.

Неторопливый директор-Телец обожает детали. Может часами рассматривать экселевскую табличку или сортировать гвоздики в мастерской. И очень раздражается если его торопят. Так что ваш ключ к увольнению — суета, беготня и невнимание к деталям.

Боссы-Близнецы ненавидят когда кто-то заставляет сомневаться в их исключительности. Они невероятны в своем самомнении и лучший способ привести их в ярость — это продемонстрировать, что их идеи негениальны, а способ их реализации — банален. Расскажите своему шефу, что встретили вчера его очень удачного конкурента и готовьте заявление на увольнение.

Начальник-Раки больше всего на свете любят задушевные беседы за чашкой чай или чего покрепче. Проявляйте равнодушие к дружеским посиделкам в кругу коллег да почаще распускайте сплетни о своем боссе — вот рецепт быстрого изгнания с опостылевшей работы.

Львы-директора должны сидеть на троне. Всегда. Ключ к их сердцу — неприкрытая, самая примитивная лесть. Соответственно, ключ к побегу — открытая критика. Обязательно в присутствии подчиненных и желательно язвительная.

Педантичных Дев легче легкого вывести из себя. Сделайте так, чтобы ужасный кавардак на вашем рабочем столе как можно чаще попадался на глаза вашему начальнику. Желательно среди бумаг разложить огрызки, объедки и полить все это хозяйство остатками кофе или чая.

Начальникам-Весам абсолютно наплевать на порядок и на внешний вид их подчиненных. Главное, что нужно делать, чтобы вас невзлюбили миролюбивые Весы — это регулярно устраивать мерзкие скандалы. Спорьте, обижайтесь, обвиняйте и истерите — и будет вам быстрый выход вон.

Железные боссы Скорпионы ненавидят неподчинение и вранье. Смотрите на шефа исподлобья, совсем не выполняйте указаний и постоянно попадайтесь на вранье. Для вылета с работы хватит недели.

Стрельцов ранит в самое сердце лицемерие и прагматизм. Сообщайте начальнику, что ненавидите романтику, не верите в любовь и только деньги могут открыть вам дорогу к счастью. Да, и еще — в жесткой форме отказываетесь от совместных с коллективом выездов на природу. Для увольнения придется попотеть — месяца два, не меньше.

Консерваторов–Козерогов поймать легко. Розовые волосы, пирсинг и короткие юбки и громкие споры о современной музыке — и вас в офисе как не бывало.

Шеф-Водолей задачка потруднее. Они демократы и трудоголики. Так что тут либо завязать ходить на работу, либо повесить над столом портрет Дональда Трампа. Должно помочь, пробуйте.

Шефы-Рыбы обычно миролюбивые душки и не любят жестких и волевых качков. Оденьтесь в милитари, забудьте про существование бритвы и дезодоранта. Сработает так быстро, как вы даже не ожидаете.