Истребители в воздух: случаи принудительных посадок самолетов в мировой истории

23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, сел в Минске из-за сообщений о минировании. При проверке документов с борта сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, обвиняемого в экстремизме.

Это происшествие наделало много шума в сети, но не все знают, что оно было далеко не единственным в мировой истории. И более того — даже не самым «серьезным». Где еще для принудительной посадки самолета готовы были применить боевые истребители?

Посадка в аэропорту Анкары

В 2012 году истребители ВВС Турции были подняты, чтобы вынудить сирийский пассажирский самолет сесть в Анкаре. Борт, следовавший из Москвы в Дамаск, заподозрили в перевозке военного груза.

Позже эту версию озвучил лично премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пассажирский самолет перевозил боеприпасы и военное оборудование», — сказал он.

После осмотра самолета было объявлено, что там перевозили компоненты для изготовления ракет и оборудование для армейской радиосвязи. Все это было изъято, после чего самолету позволили продолжить полет в Сирию.

Посадка президентского самолета Эво Моралеса

В июле 2013 года спецслужбы США заподозрили президентский борт лидера Боливии Эво Моралеса в перевозке Эдварда Сноудена. Все потому, что он летел с переговоров из Москвы. Самолет потребовали немедленно посадить — небывалое событие, ведь это нарушает все международные и дипломатические законы в отношении лидеров других стран.

Франция и Португалия отозвали разрешение на использование воздушного пространства и аэропортов своих стран самолетом Моралеса. Поэтому сажать самолет пришлось в Вене. После тщательного обыска оказалось, что Сноудена на борту с президентом Боливии не было.

В итоге самолет благополучно отпустили из Австрии на родину. Но политические эксперты до сих пор вспоминают, сколько это наделало шуму. Ведь страны НАТО угрозами вынудили сесть самолет президента суверенного государства. Если бы такое предложили американцам, случился бы скандал мирового уровня.

ТАСС / EIBNER/EXPA/Johann Groder

Угрозы Украины самолету «Белавиа»

В 2016 году самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из киевского аэропорта «Жуляны». За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии пилоты получили указание от диспетчера немедленно вернуться на аэродром вылета.

В случае отказа в воздух собирались поднять истребители украинских ВВС. Все ради того, чтобы снять с борта некоего гражданина Армении. Позже украинская сторона отрицала факт угроз, но в сети сохранилась запись переговоры пилотов самолета «Белавиа» с украинским диспетчером.

«Белавиа-840, вам поступило указание — вам необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват».

«А что случилось такое?»

«В эфир не могу передать, Белавия-840. По прибытии все узнаете».

«Не понял что-то это, а кто информацию передал?»

«Белавиа-840, „Украэроцентр“ (Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения — Прим. ред.)».

«А причина какая?»

«Я получил указания вернуть вас на аэродром вылета».

«Жуляны, да?»

«Так точно, Жуляны».

Интересно и то, что снятый с борта гражданин Армении почти сразу был отпущен. Он вылетел в Минск следующим рейсом и прибыл туда уже через час.

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Ранее 5-tv.ru писал, что МВД Белоруссии подтвердило задержание основателя Telegram-канала Nexta. Теперь ему может грозить до 15-ти лет лишения свободы.