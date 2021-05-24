Стартовало предварительное голосование «Единой России»

Праймериз на выборы в Госдуму РФ начались 24 мая в «Единой России». Накануне были озвучены цифры по участию в предварительном голосовании — 5,5 тысячи кандидатов и почти шесть миллионов избирателей. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

Более 50% участников — беспартийные, треть — волонтеры и общественные активисты. При этом каждый четвертый их них — действующий депутат, а каждому третьему — меньше 35 лет.

«Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», — рассказал член президиума генерального совета «Единой России» Александр Карелин.

В половине регионов России праймериз пройдут в смешанном формате — не только удаленно, но и очно. Для этого 30 мая там будут открыты избирательные участки. Организаторы предварительного голосования обещали, что там будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, положенные в условиях пандемии.

Честный подсчет голосов и минимизация рисков нарушений на выборах гарантированы разделением ключей электронного шифрования. Эта процедура состоялась 23 мая в ЦИК партии.

«Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», — пояснил Карелин.

Предварительное голосование продлится с 24 по 30 мая. Подсчет голосов по праймериз стартует уже вечером последнего дня. Окончательные итоги будут подведены к началу июня. А 19 июня на съезде «Единой России» будут окончательно утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о подготовке «сноса выборов» в Госдуму.