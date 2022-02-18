Назван главный продукт, который приводит к бесплодию

Избыток сахара в рационе может привести к бесплодию. Такой вывод сделала кремлевский эндокринолог Егана Королева. Специалист в интервью «Ридус» досконально объяснила, почему сладкоежки чаще имеют проблемы с зачатием.

Любительницы конфет и тортов могут заработать ожирение, что в целом негативно складывается на репродуктивной функции. При этом, женщина может внешне выглядеть стройным. Однако, ее жизненно важные органы: сердце и печень заплывут жиром. Избыточный вес может привести к гормональному сбою, а также повышению холестерина.

Еще одно заболевание, которое может вызвать избыток сахара в рационе — эндометриоз. При его возникновении клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за ее пределами. Эндометриоз может привести не только к бесплодию, но и к нарушению менструации и поликистозу яичников — заболеванию, препятствующему овуляции.

Согласно требованиям Всемирной органзиции здравоохранения, ежедневная норма потребления сахара в день не должна превышать 25 граммов или шести чайных ложек. Многие ошибочно полагают, что не выходят за рамки. При этом, далеко не все знают, что лактоза, содержащаяся в молоке, и фруктоза — это тоже сахар.

Скрытый сахар может содержаться и в продуктах, на этикетках которых красуется надпись «без сахара». Например, упоминание сиропа топинамбура в составе батончика — это просто обманка. Чтобы не попасться на уловки маркетологов, стоит запомнить, как производители маркируют сахар.

Мед

Тростниковый /кокосовый /пальмовый сахар

Инертный /кленовый /кукурузный /финиковый крахмал

Декстроза

Фруктоза

Лактоза

Глюкоза

Патока

Мальтодекстрин

Гидролизованный (кукурузный) крахмал

Особое внимание стоит уделить на порядок, в котором стоят ингредиенты в составе. Если в шоколаде на первом месте сахар и только потом молоко, какао бобы, то такой продукт стоит оставить на полке в магазине.

Тем, кто следит за питанием и не хочет, чтобы в его рационе был избыток сахара по возможности стоит заменить магазинную еду на домашнюю. Вместо покупных соков лучше готовить свежевыжатые. Соусы и кетчупы следует заменить на протертые помидоры или томатную пасту. Консервированным фруктам и ягодам предпочитать свежие. Вместо мюсли и хлопьев на завтрак лучше готовить каши, например, гречневую или овсяную без добавления молока. Особое внимание стоит уделить жирным молочным продуктам. Как ни странно, в обезжиренном твороге будет больше сахара, чем в пятипроцентном.

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