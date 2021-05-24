Кто и зачем сровнял могилу Джигарханяна с землей?

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Алина Потёмкина
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Артиста не стало 14 ноября 2020 года.

Кто и зачем сровнял могилу Джигарханяна с землей?

Фото: 5-tv.ru

Могилу народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сровняли с землей. Это вызвало возмущение поклонников — теперь на месте последнего пристанища актера высится только покосившийся крест, а портрет поставлен прямо на землю.

Однако ситуация, вызвавшая такое негодование у фанатов артиста, оказалась гораздо прозаичнее. Это не дело рук вандалов. Как рассказал сайту KP.RU друг покойного Артур Согомонян, сейчас ведутся работы по подготовке могилы к установке памятника.

«Мы утрамбовали холмик, и в этот момент кто-то могилу сфотографировал. Джигарханяна даже после смерти не оставляют в покое. Просто маразм. Все ради хайпа. Даже не хочется эту историю комментировать. Сейчас все восстановлено. Готовим место к установке памятника. Продолжается конкурс, есть несколько предложений от скульпторов. Хотим к годовщине смерти, как принято по армянским традициям, надгробие установить», — рассказал Согомонян.

По его словам, делать оградку вокруг могилы не планируется, чтобы поклонники могли беспрепятственно возлагать цветы к монументу. Так устраивают обычно на кладбищах места захоронения великих людей, напомнил друг режиссера.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет после долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Ранее 5-tv.ru рассказал о последних днях жизни Армена Джигарханяна.

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