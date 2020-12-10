«Довели и убили»: Цымбалюк-Романовская назвала причастных к смерти Джигарханяна

Экс-супруга ныне покойного Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — подтвердила слухи о том, что последние годы великий актер провел в страшных муках и забытье. В эфире шоу «Пусть говорят» звезда рассказала о том, кто на самом деле разлучил ее с любимым и назвала имена причастных к его смерти.

Их брак длился всего чуть более года, с февраля 2016-го по ноябрь 2017 года. Коллеги и близкие Армена Борисовича с самого начала невзлюбили Виталину. Один за другим они говорили: пианистка мечтает получить наследство гения. Сама же артистка по сей день утверждает, что всегда любила супруга.

В эфире программы Цымбалюк-Романовская призналась, что именно бывшая супруга Джигарханяна — Татьяна Власова, и ныне ее бывший адвокат Олег Баранов, а также близкий друг актера Артур Согомонян, сделали все возможное, чтобы она к нему не приближалась.

На упреки в том, что именно последний бракоразводный процесс подкосил Армена Борисовича, Виталина отвечает категорично.

«У меня не было с ним конфликта. У него просто обострилась болезнь. Он не решил со мной развестись. Я точно знаю, что он хотел вернуться. Его отстранили не только от меня, но и от всего нашего круга общения. К нему не имели доступ те друзья, которые общались с ним в последнее время. Ни один человек не мог до него дозвониться. Ему все время меняли номера телефона», — подчеркнула Виталина.

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Как только в студию вошел Баранов, то тут же набросился на Виталину с обвинениями. Мужчина подчеркнул, что Цымбалюк-Романовская была нацелена на этот брак. Со своими подельниками та якобы создала такие условия, при которых Армен Джигарханян был вынужден расторгнуть отношения с Татьяной Власовой.

«Люди этой связки — Виталина Викторовна и ее подельники — просто развели, обманули Татьяну и Армена Борисовича!» — уверял студию бывший адвокат экс-супруги режиссера.

Не стерпев «наглой лжи», Цымбалюк-Романовская жестко ответила своему оппоненту.

«У меня не было никаких подельников. Это полная чушь! <…> Это вы довели его до лежачего состояния и убили! Я не могу слушать ложь в таком количестве!» — не сдержалась пианистка и едва не расплакалась.

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В заключение Виталина рассказала, что на самом деле был способ сохранить жизнь великому гению. По советам врачей, народному артисту нужно было придерживаться того образа жизни, к которому он привык. В частности, ежедневно посещать театр.

«Врачи сказали, что профессиональный навык сохраняется дольше всего. Его профессия — это не только талант. Но это был единственный и самый главный способ продления его жизни», — с горечью заключила Цымбалюк-Романовская.

Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. По официальным данным, причиной смерти стали последствия продолжительной болезни. Известно, что выдающийся деятель искусства пережил несколько инсультов и страдал сахарным диабетом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о последних днях жизни Армена Джигарханяна.