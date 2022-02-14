Астрологи определили, кто из мужчин наиболее склонен к изменам согласно знаку зодиака. Оказывается, гороскоп представителя сильного пола может подсказать — бабник он или однолюб. Первое место в рейтинге верности занял Телец. Дамам, которые выбрали этого парня своей парой, не о чем беспокоиться. Телец выбирает одну женщину на всю жизнь.

Многие удивятся, но вторыми по надежности оказались Львы. Несмотря на сложный характер и нарциссизм, они по сути однолюбы. Они всегда будут заигрывать с другими красотками, но никогда не предадут свою. Следом за ними идут Раки. Этим господам бывает непросто добиться внимания понравившейся женщины, но избранница остается для них единственной навсегда.

Парни-Козероги не любят романтических приключений, потому что считают их утомительными и непрактичными. Такому нужна жена, да чтоб еще и хорошей хозяйкой была, а то проблем в браке не избежать. Весы долго решаются связать свою жизнь с женщиной. Они женятся только по любви, убедившись в своих чувствах. И умеют сохранить их на всю жизнь.

Овнов нельзя назвать гуляками, но после крупной ссоры или от скуки они могут задуматься об интрижке. А Девы, хоть и способны на искреннюю привязанность, зачастую женятся несколько раз. Легко переключаются на новые отношения. А вот Скорпионам трудно устоять перед соблазном — до того страстная натура. Измены очень вероятны.

Водолеи не задерживаются рядом с женщинами, которые пытаются ограничить их свободу. Домашний уют для них — мучительная рутина. А Рыбы вообще не считают секс с другой красоткой изменой. Очень ветреные натуры. Стрельцы слишком любят приключения и не могут долго быть с одной девушкой, пишет «Типичный астролог». Но самые главные бабники — Близнецы. Эти мужчины обожают свою даму сердца, носят на руках… Один есть минус — очень недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как напиваются представители разных знаков зодиака.