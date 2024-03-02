Опасная пыль может привести даже к смерти: откуда она берется

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 064 0

Меддиректор Кондратьев: опасная пыль может приводить к смерти человека

Опасная пыль может привести даже к смерти: откуда она берется

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Опасность может подстерегать как в помещении, так и на улице, подчеркнул специалист.

Строительная пыль может вызвать ряд серьезных заболеваний, в числе которых бронхиальная астма, атипичная пневмония, фиброз и даже онкологические заболевания. Об этом заявил медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

«Если говорить про рак легких, то уже давно установлена связь между раком легкого и частицами строительных материалов, в частности искусственными минеральными волокнами», — цитирует эксперта РИА Новости.

Кондратьев пояснил, что строительные и ремонтные работы, проводимые в офисах и на улицах, приводят к увеличению содержания пыли в воздухе. При этом, в ее составе содержатся различные компоненты, имеющие патогенные свойства для организма человека.

Эксперт подчеркнул, что пыль — это еще и один из наиболее распространенных аллергенов. Раздражая слизистые оболочки, мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения могут привести к развитию хронического ринофарингита, хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких, предупредил Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чем связано массовое распространение во всем мире, в том числе в России, аллергических заболеваний.

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