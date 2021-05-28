Не поверите: Как внук Пугачевой пережил развод Орбакайте и Преснякова?

Актер и певец Никита Пресняков легко пережил расставание родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, хотя многим фанатам звездного семейства в это сложно поверить.

Солисту группы MULTIVERSE рассказал о своем детстве в новом выпуске передачи «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников был уверен, что жизнь на два дома наложила отпечаток на душу Никиты Преснякова. Но все оказалось совсем наоборот.

«Я не знаю, к удивлению, это как-то вообще никак не прошло. Видимо, потому, что мы все время виделись с отцом, я даже ничего не понял. Мне семь лет было. Я по-другому это воспринимал. Появился братик, сменили локацию, я ездил постоянно к отцу, он брал меня кататься на сноуборде, мы ездили куда-то в горы. Я со всеми общался, но всегда мне хотелось некой свободы, быть сам по себе. Это у меня в детства», — пояснил внук Аллы Пугачевой.

Никита Пресняков много общался с матерью и отцом, обожал младшего брата Дени и дружил с новыми возлюбленными матери. Но это не уберегло его от периода бунтарства.

«Я был очень трудным подростком, конкретным панк-рокером. Помню, мне было 13 лет, меня не пустили к другу на день рождения, я швырнул стол. Так меня бомбило. Вся эта энергия у меня из ушей просто перла. Видимо, поэтому я не так сильно переживал, что там происходит у старших. Про страдания мамы не спрашивал. Даже если бы спросил, то она ушла бы от темы и ответа», — признался музыкант.

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Куда больше Никита переживал из-за своего «особого» статуса в глазах других, пишет ФАН. Он до сих пор болезненно реагирует на утверждения, что добился всего только благодаря знаменитым бабушке, родителям и деду с отцовской стороны.

Никита Пресняков стал первым внуком Примадонны. Его родители стали встречаться совсем юными — Кристине Орбакайте было всего 15 лет. Он появится на свет, когда Преснякову-младшему едва исполнилось 23, а Орбакайте не было и 20. В 1997 году гражданский союз распался. Сейчас его родители нашли счастье с новыми супругами. Благодаря этому у Никиты Преснякова есть сестра и брат по матери, а также два маленьких брата по отцу.

Ранее 5-tv.ru писал, как внук Пугачевой признался, что сын Певцова погиб на его глазах.