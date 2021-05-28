«Был веселым»: внук Пугачевой признался, что сын Певцова погиб на его глазах

Старший сын актера Дмитрия Певцова, Даниил, погиб на глазах внука певицы Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова. Молодые люди вместе учились в школе и были приятелями. Об этом начинающий музыкант рассказал в новом выпуске программы «Судьба человека»

Трагедия с Даниилом Певцовым произошла 3 сентября 2012 года. На вечеринке он неудачно оперся о перила балкона, выпал с третьего этажа и разбился насмерть. Все это произошло на глазах Никиты Преснякова — он был в числе гостей.

«Да, была встреча одноклассников. Мы за одной партой сидели. Ну мы не прямо лучшие друзья, но хорошие приятели были. Он был очень веселым, прямо актер-актер по жизни. Он постоянно искал, что бы вытворить, любил вытворять прикольные нестандартные забавные вещи», - поделился внук Примадонны с ведущим Борисом Корчевниковым.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Даниилу Певцову было всего 22 года. Для его знаменитого отца это стало тяжелым потрясением. Каждый год в день смерти старшего наследника Дмитрий Певцов публикует в память о нем фото и воспоминания. Он всегда благодарит за сына его мать — Ларису Блажко.

У Даниила Певцова есть также младший сын Елисей от его жены Ольги Дроздовой. Ради воспитания мальчиками актриса недавно покинула труппу театра «Современник».

Никита Пресняков был ровесником Даниила. Недавно сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего исполнилось 30 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как Никита Пресняков устроил на 30-летие аниме-вечеринку.