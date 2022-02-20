Какие болезни передаются через поцелуй?

Клинический сексолог Виталия Курач перечислила основные инфекции, которых стоит бояться любителям нежностей.
Фото, видео: Depositphotos / konradbak; 5-tv.ru
Такая неотъемлемая часть любовных отношений как чувственные поцелуи может быть опасна. Мало кто осознает угрозу, а ведь при поцелуе, особенно с новым партнером, всегда есть риск заразиться болезнями, передающимися половым путем (ЗППП).
Дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач в беседе с 5-tv.ru перечислила угрозы, которые несут поцелуи.
Чем можно заразиться при поцелуе?
Сифилис
Это заболевание можно поставить на первое место — именно сифилисом чаще всего заражаются при поцелуях.
«Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтвержденных лабораторных исследованиях», — привела пример Курач.
Герпес
Герпес также есть почти у всех жителей Земли, а если и нет — заразиться им очень легко. Лучше быть внимательными, особенно имея контакт с малознакомым партнером.
«Если вы видите везикулы на коже и слизистой вашего партнера, не рекомендую вам целоваться».
Мононуклеоз
Порой банальная «простуда» может оказаться мононуклеозом. На Западе ее даже называют «болезнью поцелуев», и эта инфекция очень распространена среди подростков.
«Она сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом и так далее», — пояснила сексолог.
Цитомегаловирус
Еще одна разновидность герпеса — это цитомегаловирус. Он малозаметен снаружи, но опасен изнутри.
«Цитомегаловирус зачастую проходит асимтомно, но он поражает легкие, желудочно-кишечный тракт и, конечно же, центральную нервную систему», — предупредила Курач.
Вирус папилломы человека
Поцелуи могут привести и к заражению вирусом папилломы человека. Это доброкачественные штаммы, то есть вирус не приводит к развитию рака. Однако косметические дефекты после удаления папиллом и сами наросты мало кого порадуют, особенно женщин.
Хеликобактер пилори
Через поцелуй можно «подцепить» и бактерию хеликобактер пилори, хотя чаще она передается бытовым путем. Как результат — поражение желудка и развитие гепатита А.
Какие инфекции передаются через оральный секс?
Поцелуи часто приводят влюбленных к более смелым ласкам. Поэтому Виталия Курач предупредила, чем грозит незащищенный оральный секс.
«Через оральный секс вы можете инфицироваться гонореей, хламидиозом, герпесом, генитальными бородавками, ВИЧ-инфекцией, гепатитом А, В и С и, конечно же, сифилисом», — резюмировала она.
Ранее 5-tv.ru писал, как уролог рассказал об эпидемии опасной половой инфекции в России.
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