Какие болезни передаются через поцелуй?

Клинический сексолог Виталия Курач перечислила основные инфекции, которых стоит бояться любителям нежностей.

Фото, видео: Depositphotos / konradbak; 5-tv.ru

Такая неотъемлемая часть любовных отношений как чувственные поцелуи может быть опасна. Мало кто осознает угрозу, а ведь при поцелуе, особенно с новым партнером, всегда есть риск заразиться болезнями, передающимися половым путем (ЗППП).

Дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач в беседе с 5-tv.ru перечислила угрозы, которые несут поцелуи.

Чем можно заразиться при поцелуе?

Сифилис

Это заболевание можно поставить на первое место — именно сифилисом чаще всего заражаются при поцелуях.

«Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтвержденных лабораторных исследованиях», — привела пример Курач.

Герпес

Герпес также есть почти у всех жителей Земли, а если и нет — заразиться им очень легко. Лучше быть внимательными, особенно имея контакт с малознакомым партнером.

«Если вы видите везикулы на коже и слизистой вашего партнера, не рекомендую вам целоваться».

Мононуклеоз

Порой банальная «простуда» может оказаться мононуклеозом. На Западе ее даже называют «болезнью поцелуев», и эта инфекция очень распространена среди подростков.

«Она сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом и так далее», — пояснила сексолог.

Цитомегаловирус

Еще одна разновидность герпеса — это цитомегаловирус. Он малозаметен снаружи, но опасен изнутри.

«Цитомегаловирус зачастую проходит асимтомно, но он поражает легкие, желудочно-кишечный тракт и, конечно же, центральную нервную систему», — предупредила Курач.

Вирус папилломы человека

Поцелуи могут привести и к заражению вирусом папилломы человека. Это доброкачественные штаммы, то есть вирус не приводит к развитию рака. Однако косметические дефекты после удаления папиллом и сами наросты мало кого порадуют, особенно женщин.

Хеликобактер пилори

Через поцелуй можно «подцепить» и бактерию хеликобактер пилори, хотя чаще она передается бытовым путем. Как результат — поражение желудка и развитие гепатита А.

Какие инфекции передаются через оральный секс?

Поцелуи часто приводят влюбленных к более смелым ласкам. Поэтому Виталия Курач предупредила, чем грозит незащищенный оральный секс.

«Через оральный секс вы можете инфицироваться гонореей, хламидиозом, герпесом, генитальными бородавками, ВИЧ-инфекцией, гепатитом А, В и С и, конечно же, сифилисом», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, как уролог рассказал об эпидемии опасной половой инфекции в России.

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