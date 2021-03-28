Уролог рассказал об эпидемии опасной половой инфекции в России

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Егор Измалкин
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По словам Евгения Грекова, наиболее критичная ситуация складывается в Москве.

Уролог рассказал об эпидемии опасной половой инфекции в России

Фото: Depositphotos / DmitryPoch

Эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium, зафиксирована в России. Об этом заявил уролог и телеведущий Евгений Греков. По словам специалиста, наиболее критичная ситуация складывается в Москве.

Врач указал, что инфекцию не удается победить даже самыми распространенными препаратами — джозамицином, доксициклином и азитромицином.

«Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие. Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы», — пояснил специалист в интервью радио «Говорит Москва».

Евгений Греков, кроме прочего, напомнил о необходимости контрацепции, а после орального секса проводить обработку антисептиком. Уролог добавил, что не лишним будет более тщательно подходить к выбору партнера и интересоваться его состоянием здоровья.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась», — заключил уролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие травмы можно получить во время секса.

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