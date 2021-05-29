Надел кольцо на палец: Кого выбрал Тимати в финале шоу «Холостяк»?

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Карина Бернтгольц
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За сердце музыканта боролись две девушки: Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова.

Надел кольцо на палец: Кого выбрал Тимати в финале шоу «Холостяк»?

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Завершилось легендарное шоу «Холостяк», за событиями в котором следили зрители из разных уголков страны. Поклонникам Тимати было крайне любопытно узнать: какую из девушек все-таки выберет рэпер. Наконец, стало известно, какое решение сделал музыкант.

За сердце артиста в финале боролись две девушки — Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Каждая — красивая, харизматичная и по-своему обворожительная. Однако с одной из них Тимати все-таки пришлось попрощаться. Звезда вручил розу Грабовой и таким образом показал ей, что она выбывает из проекта.

«Когда-нибудь у меня будет настоящая свадьба, на которой не будут выбирать между мной и кем-то еще», — в слезах отреагировала на решение рэпера девушка.

Instagram @kat_safarova

А вот 23-летняя Катя Сафарова заслужила заветное колечко от Тимати, которое он ей надел на палец. Студентка из Барселоны не скрывала своих волнений и эмоций. Свое решение молодые люди скрепили поцелуем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший супруг певицы Анны Седоковой стал советчиком рэпера Тимати в последнем выпуске шоу «Холостяк».

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