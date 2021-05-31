Названы вероятная причина и подробности трагедии в семье из Щелково

К страшной трагедии в семье из подмосковного Щелково могли привести многочисленные скандалы на фоне долгов главы семейства. Предположительно, мужчина не выдержал накала страстей и расправился с ненавистными женой и детьми, а затем покончил с собой. Об этом в интервью журналистам сайта KP.RU рассказали знакомые погибших.

Жил вместе с покойными?

Жуткая находка на десятом этаже дома № 2 в Богороском микрорайоне города была сделана накануне. Тела 40-летней женщины и ее двоих дочерей 11 и 17 лет были изуродованы многочисленными ранами. При этом на трупе 42-летнего мужчины не было найдено следов насильственной смерти. Это и навело оперативников на мысль о суициде.

По версии следствия, трагедия в семье произошла около месяца назад. Это подтверждает тот факт, что тела женщины и детей уже почернели и начали гнить. Мужчина же, напротив, скончался совершенно недавно. Из чего следует, что глава семейства прожил с трупами не одну неделю, но не решился от них избавиться.

Бизнесмен-неудачник

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что предполагаемым убийцей женщины и несовершеннолетних был бизнесмен Фируз Михайлов. Знакомые сообщили, что несколько лет назад он вместе с семьей перебрался из Таджикистана в Волгоград, а затем переселил всех в Москву.

«Фируз был человеком с техническим образованием, он много лет работал в рекламе, хорошо разбирался в информационных технологиях. У него даже фирмы какие-то были, оказывающие услуги по продвижению рекламы в интернете. Но в конце концов его пригласили на хорошую должность в московской рекламной фирме», — цитирует слова источника сайт KP.RU.

По данным издания, у Михайлова была очень большая официальная зарплата — порядка 200 тысяч рублей в месяц. Он решил, что деньги следует вложить в ипотеку и раскошелился на квартиру в подмосковном Щелково. Видимо, цены в столице были ему не по карману.

Несмотря на то, что семья переехала за МКАД, дочери Фируза какое-то время продолжали ходить в московскую школу, куда их устроили изначально. Впоследствии же родители разрешили несовершеннолетним обучаться удаленно. Проверкой домашних заданий регулярно занималась мама девочек — она не работала.

Отношения в семье были хорошими лишь до недавнего времени. Как сообщил друг семьи, Фируз вдруг начал часто ссориться с супругой из-за денег. Выяснилось, что в тайне от любимой мужчина занимал крупные суммы и не торопился их отдавать.

«Я не знаю, куда он мог тратить деньги. Могу только предполагать: может, играть начал, или на вещества какие-то подсел, я не знаю», — отметил знакомый семьи.

Вполне возможно, что в пылу очередной жаркой ссоры мужчина схватился за нож и убил назойливую супругу. Но вот за что он расправился с наследницами — совершенно непонятно. Не исключено, что просто боялся оставить свидетелей кровавой драмы.

Соцсети

Не могли найти раньше?

Издание отмечает, что о пропаже семьи стало известно еще 4 мая 2021 года. Первым забил тревогу племянник убитой женщины. Мужчина сообщил правоохранителям, что никто из родственников не выходит на связь. Они немедленно начали поиски. Правда, вскрыть квартиру сразу никто не решился. Способствовали обнаружению тел соседи покойных — жильцы многоэтажки указали на жуткий запах, распространившийся по всему подъезду.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры, где были найдены тела Фируза Михайлова, его супруги и двоих несовершеннолетних.