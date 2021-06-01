Богатые тоже плачут: Чехова показала лицо с ужасными последствиями отдыха за рубежом

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Алексей Хитров
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Вернувшись с тропических пляжей, телеведущей пришлось срочно обращаться к косметологу.

Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram постигшим ее «горем»: на отдыхе в Майами и на Мальдивах она изрядно подпортила свою красоту. Телеведущая опубликовала видео, на котором демонстрирует лицо, сплошь покрытое пигментными пятнами — результатом воздействия тропического солнца.

«Хочу показать вам свою чудесную пигментацию на щеках — последствия Майами, Мальдив. Вот вы все говорите, что я много отдыхаю, считаете, что я зажралась. Посмотрите, чем я жертвую — своим лицом», — в шутку посетовала Чехова.

В ролике телеведущая находится в кабинете косметолога, куда пришла, чтобы удалить «чудесную пигментацию» с лица, оставшуюся после отдыха. Она показывает, как ей проводят операцию лазером.

«Сейчас косметолог мне „долбанет“ по вот этим моим пятнам, а потом я их ваткой сотру», — комментирует Чехова.

Телезвезда также призналась, что ей постоянно приходится вести «нелегкую борьбу с пигментом».

Instagram @achekhova

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Анфиса Чехова поделилась с подписчиками архивными фото, на которых показала себя с опухшими губами после процедуры татуажа без анестезии, а также во время беременности и в совсем юном возрасте.

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