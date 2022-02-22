Как прогнать домового и стоит ли вообще это делать

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист 10 531

Беспокойным поведением домовые предупреждают об опасности.

Как прогнать домового и стоит ли вообще это делать

Фото: Depositphotos / lucianbobotan

Вы когда-нибудь ощущали постороннее присутствие в своей квартире? Это может быть домовой. Кому-то удается мирно «уживаться» с соседом, а других постоянно беспокоят его шалости. Чаще всего таким образом домовые предупреждают хозяев квартиры об опасности или грядущей болезни. В такие моменты невольно начинаешь задаваться вопросом: как от него избавиться? Избавляться от него не нужно, потому что вместе с домовым из дома уходит радость и спокойствие. Его нужно усмирить и выйти с ним на контакт, чтобы гармонично жить на одной территории.

Задобрите домового

Один из самых популярных способов усмирить пыл барабашки — задобрить его. Практически все добрые домашние сущности легко задабриваются, а затем идут на контакт. Оставьте домовому угощения в дальних углах квартиры. Это может быть хлеб, печенье или молоко. Не стоит ставить целую тарелку угощений. Домовым много не нужно!

Способом задабривания домового очень часто срабатывает, он успокаивается. Но если сущность беспокоит вас очень настойчиво, будьте внимательны к своему здоровью и дому.

Подметайте пол

Если вы чувствуете, что это вовсе не добрый домовой, а злая сущность, от нее стоит немедленно избавиться. Бывает так, что в наши квартиры и дома попадают потусторонние силы. Это можно понять по наряженной обстановке. После того как злые силы оказываются в человеческое жилище, начинаются конфликты, пристрастие к алкогольным напиткам, ломается техника — вообще все идет наперекосяк.

Один из способов выгнать злого духа — часто подметать пол. Делать это нужно каждый день кроме пятницы. Таким образом можно очистить дом от злых сил и помочь добрым в их делах.

Обратитесь в церковь

В случае, если предыдущий способ вам не помогает, следует пойти на более жесткие меры. Обратитесь за помощью в церковь и пригласите домой батюшку, чтобы он освятил квартиру. Как известно, потусторонние силы боятся всего религиозного и велика вероятность, что священнослужитель сумеет выгнать сущность из вашего жилища.

Вы можете сделать это и самостоятельно. Пройдитесь по дому и окропите все углы святой водой. Также эзотерики советуют распахнуть дверь и со словами «Пошел вон!» и воткнуть шило в порог. Это может напугать нечистые силы.

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