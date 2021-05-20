Домовой, нечистый или плохая энергетика: почему в доме ломаются и теряются вещи?

Как говорил герой повести «Собачье сердце» профессор Преображенский, разруха не в клозетах, а в головах. Однако верующие люди и мистики поспорили бы с ним о возможных причинах пропажи вещей и поломок в доме. Кто же виноват в беспорядке? Ответы можно найти в народных приметах и поверьях.

Скопление в жилище негативной энергии

Знатоки в области тонких материй уверены, что бьющиеся день за днем тарелки, забытые ключи и перегорающие лампочки — следствие не рассеянности, а накопившейся в доме негативной энергии или в соседстве с человеком — энергетическим вампиром. Чтобы справиться с разрухой, необходимо провести особую «чистку» жилья.

Освобождать дом от негатива эксперты советуют на убывающую Луну. Нужно провести генеральную уборку, отдать нуждающимся или выбросить лишние вещи. После этого надо зажечь церковную свечу и пронести по всем комнатам. Если горящая свеча коптит и потрескивает, значит в вашей квартире еще остались злые силы, и изгонять их придется повторно, может быть, несколько раз — пока свеча не станет гореть ровным пламенем.

Мнение служителей церкви

Многие верующие и служители церкви считают, что регулярные поломки и пропажа вещей в доме — это чертовщина, которая творится у тех, кто слишком обеспокоен материальной стороной жизни. Люди, позабывшие о духовности и не заботящиеся о своей совести и благе окружающих, всегда будут наблюдать хаос в своем жилище.

Но и в этом случае можно исправить и свое отношение к бытию, и ситуацию в доме. Для этого, в первую очередь, нужно осознать, в чем главная проблема, и прийти в церковь на исповедь. Откровенный разговор с батюшкой и его советы помогут вернуть покой в сердце и порядок в квартире.

Вещи прячет домовой?

Для кого-то домовой — лишь вымышленный малыш Кузя из советского мультфильма, для других он — сущее наказание. Многие мистически настроенные люди не сомневаются в его существовании, так как находят тому подтверждение: стоит членам семьи поссориться и нарушить покой домового, как он начинает демонстрировать характер. В наказание недружным жильцам он прячет вещи, ломает дверные ручки, технику, спутывает шнурки на обуви и так далее.

Чтобы задобрить истинного хозяина дома, нужно ухаживать за своим жилищем, беречь имущество, следить за чистотой и, конечно, быть добрее к близким. Говорят, домовой, который доволен своими соседями, может даже помогать им в решении бытовых проблем, пишет cluber.com.ua.

Когда все выходит из строя, бесследно исчезает и всячески раздражает — задумайтесь, возможно, пришло время перемен, как внешних, так и внутренних? Умение избавляться от лишнего и сохранять позитивный настрой помогут вам наладить уют и наслаждаться теплом своего дома.

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