Коварный добродетель: житель Подольска разгромил магазин и бесплатно выдавал пиво

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 480

Предполагаемого злоумышленника уже арестовали. Он объяснил свой поступок обидой на «нерадивого» продавца.

Фото, видео: Depositphotos / maroti; 5-tv.ru

В Подольске арестовали злоумышленника, атаковавшего пивной магазин. 53-летний мужчина разгромил торговую точку в поисках наживы и едва не убил продавца. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло поздно вечером 23 мая в магазине «Добрый Эль», расположенном на Мраморной улице. Агрессор ворвался в помещение и, угрожая кассиру ножом, потребовал выдать ему алкогольную продукцию. Чудом продавцу удалось сбежать от злоумышленника и скрыться через черный ход. Оставшись один, нападавший перешел в наступление.

Мужчина стал разбрасывать товары, аккуратно выложенные на полках, затем нашел предмет, похожий на топор, и начал громить кассовый аппарат, витрины, входную дверь. В какой-то момент в магазин зашли покупатели, но к счастью, агрессор не стал на них нападать. Напротив, он выдал «гостям» несколько бутылок пива, мирно с ними попрощался, и продолжил заниматься своими делами.

Вскоре к месту ЧП прибыли правоохранители, которых вызвал напуганный продавец. Они задержали мужчину и доставили в отделение. В ходе проверки выяснилось, что предполагаемый злоумышленник в последнее время нигде не работал и уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В разгар допроса задержанный заявил, что пошел на конфликт из-за того, что его оскорбил продавец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбойном нападении. Ему уже избрали меру пресечения. Подольский суд отправил предполагаемого злоумышленника в СИЗО до выяснения всех обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жуткой трагедии в подмосковном Щелково, где мужчина зарезал жену и двоих дочерей, а потом умер при странных обстоятельствах.

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