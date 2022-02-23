Чистые зеленые бумажки: психолог назвал способ притягивать к себе деньги

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 1 006

Стать финансово успешными зачастую человеку мешают неверные психологические установки.

Чистые зеленые бумажки: психолог назвал способ притягивать к себе деньги

Фото: Depositphotos @ Dink101

Существует целый тип людей, которым фатально не везет с деньгами. Однако списать финансовые неудачи на превратности судьбы проще простого, тогда как существует способ стать человеком, которого, что называется, деньги любят.

По словам психотерапевта Анны Стоори, «невезение» с деньгами связано с внутренними установками, полученными еще в детстве.

«В некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, „грязным“. Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных „мешках с деньгами“. С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам», — пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм».

По словам психотерапевта, из-за подобной поведенческой модели человек, даже вдруг заимев крупную сумму, подсознательно сделает все, чтобы от них избавиться. Однако решить эту проблему можно. Для этого необходимо проработать и заменить установки, чтобы деньги воспринималась не как что-то стыдное и порочное, а как честное и достойное.

«Разобравшись в вашей личной „денежной истории“, вы поймете, какие установки мешают вашему материальному успеху, и постепенно научитесь использовать другие модели», — заверила Анна Стори.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы финансиста о том, как копить деньги, когда их почти нет.

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