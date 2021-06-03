Тимати познакомил победительницу «Холостяка» с мамой и дочкой

Ключевой участник восьмого сезона шоу «Холостяк» хип-хоп исполнитель Тимати решил, что пришло время познакомить с семьей свою новую избранницу — победительницу популярного телепроекта модель Екатерину Сафарову.

Девушка призналась, что провела отпуск с певцом и его родными. Правда, произошло это уже порядка месяца назад, но поскольку шоу до недавнего времени шло в эфире, и паре запрещено было показываться на публике вместе, чтобы сохранить интригу для телезрителей, то рассказать об этом девушка смогла лишь сейчас.

«Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это», — описала Екатерина свою первую встречу с мамой и дочкой Тимати в ходе общения с подписчиками на своей странице в Instagram.

О том, как поладили модель и ее потенциальная свекровь, известная своим строгим нравом, девушка не сообщила.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Тимати признался, что Екатерина Сафарова поразила его своей легкостью и прямолинейностью.