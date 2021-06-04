Названная «разлучницей» Софья Таюрская показала Илью Прусикина с его экс-женой

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Юлия Федорова
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Буквально на днях экс-супруга солиста Little Big Ира Смелая собиралась «вычеркнуть из жизни» бывшую подругу. А сейчас они вместе гуляют с Прусикиным.

Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin, @sonyatayurskaya, @smelaya_ira

Участница популярной российской группы Little Big Софья Таюрская, которая на днях объявила о романе с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным, продолжает заигрывать с аудиторией.

Сначала 30-летняя певица на своей странице в Instagram опубликовала кадры, на которых она запечатлена вместе с Ильей — влюбленная пара рассекала по трассе в новом красном автомобиле Porsche.

На следующий день звезда выложила запись с Ильей, его сыном Добрыней и бывшей женой Ирой Смелой, которая известна меломанам под творческим псевдонимом Tatarka.

И все это после недавнего скандала, который случился после признания Таюрской в отношениях с Прусикиным.

Instagram @sonyatayurskaya

На опубликованных кадрах Илья Прусикин позирует для возлюбленной, а бывшая жена музыканта, Ирина Смелая, идет к новой пассии экс-супруга спиной. В своем аккаунте перед этой встречей Tatarka спросила сына, куда они отправляются.

«Добрыня, куда мы с тобой едем? К папе в офис? Добрынечка, передай всем привет!» — состоялся диалог между Ирой и ее маленьким сыном Добрыней.

Встреча Таюрской и Смелой вызвала недоумение у зрителей, ведь всего четыре дня назад Ирина обратилась к сопернице через Instagram.

«Крайне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше был для меня очень близким, родным. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа», — поделилась переживаниями Смелая, но пожелала «персонажу» здоровья и счастья.

Ира Смелая не называла имя Софьи или Ильи, но сделать вывод об адресате было несложно. В тот день на YouTube вышло интервью Ксении Собчак с Таюрской, где участница Little Big призналась в отношениях с Ильей Прусикиным.

Девушка подчеркнула, что роман с Прусикиным начался в августе 2020-го, после развода музыканта. Софья попросила не считать ее «разлучницей» семейной пары. Если же никакого конфликта между Смелой и Таюрской нет, то сообщение Иры могло быть адресовано другому человеку.

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