«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена Прусикина резко отреагировала на его роман с Таюрской

Экс-супруга солиста группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, записала резкое видеообращение участнице рок-коллектива — Софье Таюрской. 31 мая последняя в интервью Ксении Собчак заявила, что они с Ильичом — пара. Слухи о близких отношениях музыкантов ходили давно, однако лишь теперь артистка решила их подтвердить.

Прусикин развелся с женой в 2020 году, о чем знаменитости сообщили фанатам онлайн. У них остался общий сын Добрыня, которого артисты воспитывают вместе. Как можно предположить исходя из видео Смелой, которое она опубликовала в Instagram-сторис, новость о романе бывшего с Таюрской, оказалась для нее крайне неприятной.

Кроме того, в интервью Собчак солистка Little Big заявила, что не выступала в роли разлучницы. Она также припомнила, как Смелая появилась в жизни Прусикина — увела его от некой Юлии, с которой тот вместе жил, хотя уже был «в процессе расставания». В своем обращении Ирина заявила, что признание Софьи положило конец их дружбе.

Instagram @smelaya_ira

«Крайне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше был для меня очень близким, родным. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и желаю поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, скоро у тебя все будет хорошо», — сказала Ирина Смелая сопернице.

Как отмечала в беседе с Собчак Таюрская, еще год назад никто из группы не поверил бы, что между ней и Прусикиным возможен роман. Но чувства вспыхнули между ними не сразу. Оба многие годы встречались с другими людьми, но не изменяли своим возлюбленным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Софья Таюрская выложила фото Прусикина в обтягивающих джинсах и топике в его день рождения.