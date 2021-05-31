«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена Прусикина резко отреагировала на его роман с Таюрской
Менее года назад лидер петербургской рок-группы развелся с супругой певицей Ириной Смелой. 31 мая в интервью Собчак солистка группы Little Big подтвердила, что они с Ильичом — пара.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Экс-супруга солиста группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, записала резкое видеообращение участнице рок-коллектива — Софье Таюрской. 31 мая последняя в интервью Ксении Собчак заявила, что они с Ильичом — пара. Слухи о близких отношениях музыкантов ходили давно, однако лишь теперь артистка решила их подтвердить.
Прусикин развелся с женой в 2020 году, о чем знаменитости сообщили фанатам онлайн. У них остался общий сын Добрыня, которого артисты воспитывают вместе. Как можно предположить исходя из видео Смелой, которое она опубликовала в Instagram-сторис, новость о романе бывшего с Таюрской, оказалась для нее крайне неприятной.
Кроме того, в интервью Собчак солистка Little Big заявила, что не выступала в роли разлучницы. Она также припомнила, как Смелая появилась в жизни Прусикина — увела его от некой Юлии, с которой тот вместе жил, хотя уже был «в процессе расставания». В своем обращении Ирина заявила, что признание Софьи положило конец их дружбе.
«Крайне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше был для меня очень близким, родным. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и желаю поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, скоро у тебя все будет хорошо», — сказала Ирина Смелая сопернице.
Как отмечала в беседе с Собчак Таюрская, еще год назад никто из группы не поверил бы, что между ней и Прусикиным возможен роман. Но чувства вспыхнули между ними не сразу. Оба многие годы встречались с другими людьми, но не изменяли своим возлюбленным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Софья Таюрская выложила фото Прусикина в обтягивающих джинсах и топике в его день рождения.
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