«Мой невероятный мальчик!» — Юлианна Караулова родила сына
Певица выложила на своей странице в Instagram фото с отцом и новорожденным малышом из роддома.
Фото: Instagram @yulianna_karaulova
Певица Юлианна Караулова родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — заверила счастливая певица.
Караулова также опубликовала два снимка из роддома, на которых запечатлена лежащей на больничной койке. Рядом с ней находятся новорожденный малыш и его папа.
«Кажется, я совсем зря боялась — моя первая самая важная встреча получилась идеальной», — написала певица о родах, выразив благодарность врачам.
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Финалистка «Фабрики звезд — 5» Юлианна Караулова замужем за продюсером Андреем Черным. В течение долгого времени она скрывала беременность, чтобы продолжать работать. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие у певицы планы на декрет.
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