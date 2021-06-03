Певица Юлианна Караулова родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — заверила счастливая певица.

Караулова также опубликовала два снимка из роддома, на которых запечатлена лежащей на больничной койке. Рядом с ней находятся новорожденный малыш и его папа.

«Кажется, я совсем зря боялась — моя первая самая важная встреча получилась идеальной», — написала певица о родах, выразив благодарность врачам.

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Финалистка «Фабрики звезд — 5» Юлианна Караулова замужем за продюсером Андреем Черным. В течение долгого времени она скрывала беременность, чтобы продолжать работать. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие у певицы планы на декрет.