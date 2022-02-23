Уфологи: инопланетяне появляются не из космоса, а из морских глубин

Уфолог Гэри Хезелтин заявил, что инопланетяне прибывают не из космоса, а из морских глубин. Об этом эксперт сообщил британскому таблоиду The Sun, ссылаясь на видео со странными столкновениями НЛО с военными кораблями США под водой.

«НЛО часто заходят в воду и выходят из нее, что вызывает подозрение, что в наших самых глубоких океанах и траншеях вполне могут быть базы пришельцев», — отметил Гэри Хезелтин.

По словам эксперта, мы знаем о поверхности Луны и Марса намного больше, чем о глубинах наших вод, которые изучены только на 5%. Кроме того, судя по наблюдениям экспертов, НЛО периодически появляются над морем. Чтобы их распознать, США даже отправили на морские участки подводные лодки.

Хезелтин также добавил, что, похоже, существует взаимосвязь между НЛО и опасными ядерным объектами — будь то атомные авианосцы, ядерное оружие, подводные лодки или электростанции.

«Это может указывать на то, что будто они говорят: „Нам не нравится ядерное оружие“. Может быть, они понимают, что мы можем уничтожить эту прекрасную планету», — предположил уфолог.

Другие исследователи настроены более скептически к распространившемуся в сети ролику. Они утверждают, что видео могут быть фейковыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в интернете появилась видео, на котором показан момент атаки военного корабля США неопознанными летающими объектами.