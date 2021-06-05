Киркоров раскрыл, что на самом деле его связывает с Манукяном

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян приехали на премию Муз-ТВ в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. После этого они прошли по красной дорожке под ручку, вызвав некоторое недоумение у фанатов. Киркоров решил объяснить поклонникам, какие же отношения связывают его и бывшего возлюбленного Ольги Бузовой.

«Жизнь — любовь. У нас все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — цитирует Киркорова сайт Teleprogramma.pro.

Затем Филипп сообщил, что он вместе с Манукяном собирался отправиться к монахам на Афон, однако из-за пандемии коронавируса святые места пока закрыты для посещения прихожанами.

Зато Пасху, по словам Киркорова, они с блогером провели вместе. Артисты побывали в церкви и даже там не смогли укрыться от назойливых и любопытных взглядов.

«Очень сложно нам появляться где-то. Люди сразу забывают про мероприятие, сразу начинаются автографы. Ты в этот момент теряешь способность быть самим собой», — пояснил певец.

К слову, в день мероприятия Киркоров окружил себя толпой накачанных молодых мужчин с голыми торсами и розами в руках. Они сопроводили Манукяна и короля поп-эстрады на красную дорожку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатам Филиппа Киркорова не понравился шуточный танец короля эстрады с Давой.