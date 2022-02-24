Лучше не затягивать: названы хронические заболевания, которые превращаются в рак

Со временем хронические заболевания человека могут трансформироваться в онкологические. Поэтому проблемы со здоровьем, даже если они кажутся несерьезными, нельзя игнорировать. Важно своевременно получать профессиональную медицинскую помощь. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

«Да, конечно, многие хронические воспалительные, инфекционные или вирусные болезни могут повышать риски развития того или иного вида рака. Например, хронический гастрит или хроническая язвенная болезнь могут повышать риск развития рака желудка. Или, допустим, хроническая вирусная инфекция папилломы человека может повышать риски развития рака шейки матки», — отметил эксперт.

По словам Базылева, большинство воспалительных заболеваний без должного лечения могут стать смертельно опасными. Чтобы снизить вероятность развития онкологии, необходимо обращаться к врачу при первых тревожных симптомах и тщательно следовать составленному им плану лечения. Чем эффективнее профилактика и чем раньше начинается борьба с недугом, тем больше шансов его победить.

По статистике, 27 тысяч россиян ежегодно умирают от рака легких. Он стоит на первом месте по смертоносности среди онкологических заболеваний в России. И на втором после рака молочной железы по распространенности. По данным Международного агентства по изучению рака, болезнь убивает 18% мужчин во всем мире. Главная причина — курение. Поэтому всем, кто подвержен этой вредной привычке необходимо ежегодно проходить раз обязательное обследование легких — компьютерную томографию и бронхоскопию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые разработали «Троянского коня» против рака. В новом препарате содержится гибельная молекула, замаскированная под обычную пищевую добавку.