Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней

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Рита Цветкова
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Эти люди с легкостью выходят из самых запутанных историй и остаются невредимыми в экстренных ситуациях — настоящие везунчики!

Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Астрологи назвали четыре знака зодиака, под которыми рождаются обладатели сразу нескольких жизней. Этих везунчиков будто оберегают ангелы-хранители — из любой передряги они выбираются целыми и невредимыми. Им всегда удается избежать угрозы здоровью и материальному благополучию.

Овен

Энергичные Овны в самые опасные моменты жизни действуют как по шпаргалке — они будто бы знают, как, к примеру, спасаться при пожаре, хоть никогда прежде не были погорельцами. В критической ситуации они проявляют себя как организованные и очень сообразительные личности. В работе у Овнов редко бывают застои и серьезные проблемы — в нужный момент будто открывается второе дыхание. И болезни представителей этого знака если и одолевают, то ненадолго.

Лев

Львы очень дальновидны. Они умеют точно предсказывать развитие событий. Благодаря природной интуиции они четко определяют сомнительные дела и вычисляют ненадежных личностей. Представители этого астрологического символа также умеют грамотно применить свои знания и жизненный опыт. Критические ситуации для них — лишь проверка собственных сил. На веку Львов может быть несколько действительно опасных моментов, но они со всем справятся, после чего начнут новый жизненный этап с чистого листа.

Скорпион

Скорпионы одарены звездами удачей и внутренней стойкостью. Энергетика у людей, рожденных под этим знаком, очень мощная, и они умеют направлять свой потенциал в нужное русло. Это позволяет им выходить победителями из любых споров и передряг. Они с первых дней жизни будто застрахованы от опасностей и трудностей. Просто если в какой-то момент их жизнь не удается, они с легкостью начинают новую.

Водолей

Водолеи после каждого тяжелого испытания забывают о нем. Очень полезной и ценное умение. Представители этого знака не цепляются за прошлое и не позволяют ошибкам минувших лет раздражать совесть. Живут настоящим, умело приспосабливаясь к любой среде. Живучие и везучие — и все благодаря позитивному настрою и природной энергичности. Внутренняя сила — главный оберег Водолеев. Есть, чему у них поучиться!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака нельзя брать ипотеку и кредиты.

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