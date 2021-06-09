Лунный календарь свадеб: благоприятные дни для заключения брака летом 2021 года

Для женихов и невест астрологи представили лунный календарь свадеб на лето 2021 год с благоприятными датами. По мнению специалистов, если прислушаться к звездам при выборе времени для бракосочетания, это многократно усилит как семейное счастье, так и положительно скажется на других сферах жизни молодоженов. Пренебрежение лунным календарем же может испортить отношения и навлечь беду.

Астрологи утверждают, что стоит учитывать положение луны и ее фазы для выбора не только даты, но и определенного меню для праздничного стола, количество гостей и масштаба мероприятия.

При соблюдении рекомендаций к торжеству, ваша семейная жизнь будет наполнена любовью, благополучием и достатком, многократно увеличиваясь с каждым годом.

Июнь

Самый благоприятный день для свадьбы по лунному календарю — 20 июня, когда луна будет находиться в знаке Весы. Браки, заключенные в этот день отличаются романтичностью и креативностью. Астрологи полагают, что, соединившись узами в эту дату, пара на многие годы сможет сохранить трепетное отношению к друг другу. Каждый год, прожитый вместе будет сближать влюбленных еще больше, что позволит обоим получать удовольствие от семейной жизни.

А вот среди неблагоприятных дат эксперты отмечают сразу несколько дней, это: 17, 26 и 29 июня. Луна будет находиться в знаке Козерог. Свадьба, проведенная в эти дни может сулить паре сугубо партнерские отношения без глубокой чувственности.

Июль

Благоприятным днем для бракосочетания из лунного цикла специалисты выделяют 16 июля, когда луна будет находиться в знаке Весы. Свадьба в этот день пройдет благополучно, в особенности для творческих пар. Семья будет очень дружной и сплоченной, значительно снижаются риски развода в будущем. Для того, чтобы торжество запомнилось на всю жизнь, астрологи рекомендуют пригласить на него как можно больше креативных людей.

Нежелательным днем для заключения брака специалисты называют: 29 июля. Проведение свадьбы в эти дни может иметь негативные последствия. Луна в этот период будет убывать, а значит, вместе с ней будет иссякать и наша энергия. Лучше приберечь силы и финансы. Если вы все же решитесь на свадьбу в этот день, астрологи рекомендуют тихую и скромную регистрацию.

Август

Месяц богат на благоприятные даты для создания семьи: 13, 15, 20 и 22 августа. Заключая союз в эти дни, луна благоволит появлению не только супруга в вашей жизни, но и надежного друга и спутника по жизни. Эти браки будут отличатся особым доверием друг к другу и отсутствием ревности. К к тому же их общие интересы будут только увеличиваться. Однако астрологи предупреждают, что с рождением детей, паре придется пожертвовать некоторыми из них.

Астрологи советуют воздержаться от вступления в брак 4, 26 и 31 августа. Велика вероятность необоснованных и постоянных скандалов и перепалок, которые могут разрушить пару. К тому же, велика вероятность возникновения ссор даже в день свадьбы, не говоря уже о дальнейшей семейной жизни.

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