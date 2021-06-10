Звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова бросила пить в 70 лет

Звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова смогла побороть свое пристрастие к алкоголю. Избавиться от пагубной привычки знаменитость смогла в 70 лет. Актриса рассказала в эфире федерального телеканал, как ей удалось отказаться от бутылки в таком преклонном возрасте.

Зависимость у звезды советского кино появилась не сразу, а постепенно. По словам Акуловой, актерская стезя способствует развитию алкоголизма. Стресс, недосып, переработки, взлеты и падение, признание зрителей и быстрая потеря интереса у аудитории — все это побуждает пристраститься к спиртному.

«После спектакля бежишь в ресторан, чтобы напиться, вернуться домой и уснуть. Я старая женщина, почему я должна себя осуждать за то, что выпила рюмочку? Зависимость и привычка, конечно, есть. Я никогда не отказываюсь. Все три моих мужа выпивали и мне предлагали вместе с ними. Актерская профессия провоцирует», — рассказала актриса.

В 70 лет Акулова решила, что пора начать бороться с зависимостью. Звезда советского кинематографа взяла себя в руки и отказалась от губящей здоровье привычки. Употребление алкоголя сказалось и на внешнем виде артистки. Чтобы вернуть былую молодость, Ирина Григорьевна легла под нож пластического хирурга.

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