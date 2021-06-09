Советская певица Аида Ведищева, которая прославилась такими хитами как «Песенка о медведях», «Лесной олень», «Помоги мне», «Колыбельная медведицы», «Все равно ты будешь мой» призналась, что актриса Наталья Варлей однажды заставила ее испытать стыд на публике, из-за чего она чувствует себя опозоренной.

«Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая „Кавказская пленница“, любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы — она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним», — рассказала знаменитость «Экспресс газете».

ТАСС / Саверкин Александр

По словам Ведищевой, она специально прилетела в Россию из США, куда эмигрировала много лет назад, собиралась выступить, но с удивлением узнала, что Варлей сама стала исполнять ее композиции, в том числе «Песенку о медведях».

«Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело?» — призналась артистка.

Кроме того, по мнению Ведищевой, Варлей не только не умела петь, но и в фильме играла посредственно.

«С дикцией проблемы были, так что ее роль Надежда Румянцева озвучила», — рассказал певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Наталья Варлей 18 мая была госпитализирована в одну из столичных клиник.