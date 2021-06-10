Звезда советского кино Александра Яковлева рассказала, как коллега по актерскому цеху Ирина Акулова увела ее мужчину во время совместной работы над фильмом «Экипаж» 1979 года выпуска. По словам артистки, на съемках картины она закрутила роман с одним из членов группы. Но отношениям не суждено было продлиться долго, так как вмешалась соперница.

8 июня Ирина Акулова отметила юбилей — 70 лет. В связи с этим она была приглашена на популярное ток-шоу на канале «Россия 1». В студии программы оказалась и Александра Яковлева. Она прокомментировала слухи о том, что два секс-символа советского кинематографа были в конфликте многие годы. Оказалось, причина враждовать была, причем весомая. Яковлева поведала, как застала Акулову в постели с возлюбленным.

«Я была счастлива, но обстоятельства сложились так, что надо было уехать на время. Потом возвращаюсь, поднимаюсь по лестнице, забегаю в номер, а там лежит он голый… с Акуловой. Посмотрел на меня и сказал: „Выкусила?“» — вспоминала Александра Евгеньевна.

Кадр из кинофильма "Блокада" (1974, 1977)

Яковлева на семь лет младше разлучницы. Кроме того, в молодости она была общепризнанной красавицей. Актриса не могла поверить, что коллега могла победить ее в борьбе за кавалера. Тем более, Акулова знала, что соблазняет чужого мужчину, но это ее не остановило. Тогда поверженная артистка для себя решила: Акулова «стерва первостатейная».

Любопытно, что сама разлучница даже не помнит инцидента. Она в шутку предположила, что роковой господин просто пришел к ней помыться, потому что в его номере закончилась вода. Но оправдываться было не нужно — спустя 40 лет Яковлева уже не обижается на коллегу и вспоминает историю с юмором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Акулова смогла побороть алкоголизм в 70 лет.