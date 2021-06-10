В память о гении: в Москве установили памятник композитору Владимиру Шаинскому

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 055

Огромную сумму на возведение монумента пожертвовала певица Алла Пугачева.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

В Москве установили памятник выдающемуся деятелю искусств, композитору Владимиру Шаинскому. Официальная церемония открытия состоится в ближайшие минуты. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Народного артиста РСФСР не стало 25 декабря 2017 года. До последнего времени на его могиле на Троекуровском кладбище висела лишь скромная табличка. Близкие покойного твердили, что не располагают средствами для возведения большого монумента. Эту проблему помогла решить знаменитая певица Алла Пугачева. Она адресовала семье гения около двух миллионов рублей.

Долго выбирать дизайн памятника не пришлось: родственники решили, что возле могилы композитора важно поставить фортепиано — рабочий инструмент, благодаря которому удалось достичь высот в карьере. Все в черно-белой гамме. Рядом с памятником поставили фото счастливого Владимира Шаинского.

Народный артист РСФСР скончался в результате последствий онкологии. С раком он боролся почти десять лет. После смерти гения его родственники оказались в кредитной кабале: в свое время им пришлось много занимать, чтобы оплачивать лечение композитора. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему младший сын Владимира Шаинского вдруг начал судиться со своим сводным братом.

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