Сын композитора Владимира Шаинского от второго брака Вячеслав Шаинский рассказал 5-tv.ru о судебных перипетиях, преследующих его семью после кончины знаменитого отца. Последняя официальная супруга знаменитости Светлана и ее сын продали единственную квартиру, доставшуюся им по завещанию. Деньги, по словам Вячеслава, были нужны, так как лечение отца в США в последние годы съедало множество средств — в итоге Светлане даже не на что было приехать на похороны в Москву. Однако после сделки выяснилось, что на имущество претендует родственник — старший сын композитора от первого брака. Теперь суд аннулировал сделку купли-продажи, однако, по мнению Вячеслава, в проигрыше остались все стороны.

«Мы не могли представить, что мой брат от первого брака является обязательным наследником в связи с тем, что у него есть справка об инвалидности. Также мы не могли представить, что будет такой раздел без учета каких-то личных моментов. Например, с тем, что у моего брата есть даже две квартиры в Москве, по-моему, одна уж точно. Сам он живет в Израиле. Это наша единственная квартира. В законе некоторые вещи есть, связанные с единственным жильем, с какими-то сносками, связанными с обязательными наследниками. Но почему-то суд принял решение не очень интересное для всех сторон конфликта. Получается, что страдаем не только мы, но и покупатель квартиры — это женщина с ребенком», — рассказал Вячеслав Шаинский.

Меньше получит и сын композитора от первого брака. Ведь теперь семье придется компенсировать потери покупателю, а после снова пытаться продать жилье, но уже по более низкой цене. Доля второй стороны спора также станет гораздо скромнее, отметил Шаинский.

«На мой взгляд, было бы логичнее присудить компенсацию какую-то с доли продажи. Но суд принял решение отменить сделку. Это означает, что нам придется каким-то образом компенсировать покупателю, потом заново ее продавать по заниженной стоимости. Соответственно, доля также уменьшится», — объяснил Вячеслав.

Владимир Шаинский скончался в декабре 2017 года в США в возрасте 92 лет. Похороны композитора состоялись на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся почти десять лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло прощание с великим композитором.