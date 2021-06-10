Не поверите! Какую температуру тела можно считать нормальной — отвечает врач

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 511

37,5 градуса по Цельсию — это много или мало? Стоит ли звонить в «скорую», если температура упала до 35,5?

Фото, видео: Depositphotos / zestmarina; 5-tv.ru

Пандемия коронавируса научила людей многим полезным вещам. Например, носить защитные маски, если заболели, чтобы не чихать на окружающих, тщательно обрабатывать продукты перед употреблением, мыть руки после прогулки на улице. Но у некоторых выработались и сомнительные рефлексы, вроде постоянного желания проверить температуру. А вдруг заболели?

Давно известно, что нормальной температурой для здорового человека является 36,6 градуса по Цельсию. Увидев незначительные «отклонения» люди начинают сильно нервничать. И оказалось, совершенно напрасно. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова объяснила, почему границы температурной «нормы» уже давно расширились.

37,5 — нестрашно!

Эксперт отметила, что повышение и понижение температуры зависит от многих факторов. Речь идет не только о болезнях, но и о самых обыкновенных процессах в организме. Так, например, после еды, физических упражнений, пережитого стресса этот показатель может вырасти на 0,6 градуса, а во сне упасть аж на единицу. Здесь нет ничего ужасного — такова природа.

«Нормальная температура — от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию. Температура в течение дня можно изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16:00 — 18:00», — пояснила Анна Колесникова.

Эксперт напомнила, что результат измерения температуры может варьироваться в зависимости от того, каким прибором и в каком месте ее измеряли. Лучше всего, по мнению врача, ставить градусник в подмышечную впадину или наружный слуховой проход, или пользоваться оральными и ректальными приемами.

Наиболее точный результат дают ртутные градусники, хоть они и не совсем безопасны в плане эксплуатации. Погрешность при измерении ими составляет не более 0,1 градуса. Инфракрасные «пистолеты» также максимально точны, но кроме того, с ними не придется ждать итогов по десять минут. А вот электронные гаджеты просты только на первый взгляд. Многие даже не догадываются, что используют их совершенно неправильно.

«Электронные градусники достаточно удобные. Можно измерять температуру в различных местах. Но нужно понимать, что после звукового сигнала смотреть температуру можно, только если вы измеряли ее орально или ректально. Во всех остальных случаях нужно измерять электронным градусником десять минут, как и ртутным», — заключила медик.

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