Настоящие обжоры: какие знаки зодиака любят поесть больше других

Для кого-то прием пищи — рядовой процесс, а кто-то делает из этого настоящую трапезу. Различные особенности подхода к еде могут многое сказать о человеке. Есть те, кто ест набегу, и те, кто смакует каждый кусочек и никогда не откажется от добавки. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые любят поесть больше других.

Овен

Представители этого знака зодиака — настоящие гурманы и экспериментаторы вкусов. У них отменный аппетит и большой гастрономический опыт: они многое попробовали уже и планируют узнавать вкусы неизвестного дальше. Также они с упоением могут рассматривать блюдо, которое собираются съесть и получают эстетическое удовольствие от еды.

Телец

У Тельцов — культ еды и особый подход к выбору заведений общественного питания. Они будут долго и внимательно изучать сайт и меню заведения, куда соберутся пойти. Будут дотошно изучать этикетки с составами продуктов в магазине, а также делать выводы о свежести еды по запаху. Несмотря на такой тщательный отбор пищи, всякий раз кушать представители этого знака зодиака будут с огромным удовольствием. К тому же Тельцы любят обсуждать с окружающими ощущения, которые получают от поедания очередного деликатеса.

Лев

Представителям этого знака зодиака важно понимать, что они едят. Такие гурманы никогда не согласятся пообедать в неизвестной забегаловке, а всегда отдадут предпочтение блюдам, виртуозно приготовленные шеф-поваром. Львы ценят не только само блюдо, но и обстановку при которой они будут есть: чистота, интерьер, уют. Львы редко едят дома, но иногда любят собирать гостей и баловать их необычными блюдами и деликатесами.

Весы

Эти люди любят поесть не только часто, но и много. Они — любители перекусов между основными приемами пищи. К тому же будут не прочь полакомиться не только изысканными блюдами, но и фастфудом. Весы никогда не посмотрят на часы с раздумьем «есть или не есть», так как даже ночью для них ответ будет положительным. Такое неправильное питание хоть и ведет к лишнему весу, Весов это мало беспокоит.

Рыбы

Чувственные рыбы нередко связывают свое настроение со степенью удовлетворения от еды, которую они пробуют. Они — именно те, кто заедает стресс сладким или снеками. Рыбы очень любят национальные кухни, но зато с холодом относятся к фастфуду и уличной еде.

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