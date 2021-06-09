Каким знакам зодиака стоит бояться «кармического бумеранга» в июне 2021 года

В июне 2021 года во время кольцевого солнечного затмения люди ощутят на себе «кармический бумеранг». Астролог Елена Стоцкая поделилась своим прогнозом на этот период и отметила, каких представителей зодиакального круга ждут неприятности.

«Сразу нескольким знакам зодиака стоит опасаться так называемого «кармического бумеранга». Этот бумеранг может вернуть все то плохое, что сделали люди за последнее время, но может и «раздать свои долги". Овнам, Близнецам, Весам и Скорпионам нужно больше посвящать себя семье, так как именно это поможет смягчить воздействие кармы», — предупредила специалист.

Как пишет The Ftimes, в июне присутствует четыре дня, в которые люди определенных знаков зодиака особенно могут почувствовать силу кармы. Два таких дня уже прошли: 1 и 8 июня. Следующий — 23 июня, тогда произойдет соединение Луны с Нисходящим Узлом. Это может помочь Ракам и Стрельцам раздать свои кармические долги, а другим, наоборот, получить новые. Астролог в этот период посоветовала проводить больше времени с семьей и не посвящать в свои секреты посторонних, так как это поможет безболезненно прожить сложный день.

Еще один опасный день — 28 июня, когда трин Марса с Нисходящим узлом будет благосклонен к Овнам и Львам, но навредит другим знакам зодиака. Для того, чтобы снизить негативное влияние кармы, Елена Стоцкая советует повременить с общением, покупками и поездками. Вместо этого лучше уделить время себе и своему расслаблению.

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