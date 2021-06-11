Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова госпитализирована

Советская и российская актриса театра и кино Елена Сафонова госпитализирована в одну из столичных больниц. По данным 5-tv.ru, у знаменитости диагностирована вирусная пневмония. Результат теста на коронавирус станет известен через пару дней. Подробности о состоянии артистки уточняются.

Елена Сафонова — звезда советского кинематографа. На ее счету роли во многих десятках известных кинокартин. Среди них — «Зимняя вишня», «С чего начинается Родина», «Атлантида», «дневник доктора Зайцевой», «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Москва никогда не спит» и других. Актриса является членом общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Получила звание заслуженной артистки РФ.