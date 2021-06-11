«Открываю мир чудесных грузин»: Собчак выпустила клип-пародию на Бузову во МХАТе
Журналистка показала, как непрофессионалы смотрятся на театральных сценах.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Во МХАТе имени Горького состоялся закрытый показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в главной роли. Звезда «Дома-2» предстала перед зрителем в образе певицы кабаре Беллы Шанталь — шпионки, работавшей на молодого Иосифа Сталина. Кто-то хвалил селебрити за смелость выйти на легендарную сцену, другие критиковали. Не смогла промолчать и журналистка Ксения Собчак.
На канале в YouTube светская львица опубликовала забавный ролик-пародию на Бузову. Она надела яркий костюм, схожий с образом Жар-птицы, в котором поющая ведущая появилась на премии Муз-ТВ, влезла в огромную золотую клетку и позвала к себе «Сталина». К слову, по этот момент шуточного ролика отсылает к старой "подруге" светской львицы Анастасии Волочковой, которая во время своего очередного шоу делала шпагаты, сидя в клетке.
Ксения активно двигалась, изображая танцы Ольги, а потом обратилась к «режиссеру МХАТа» за советом, как вести себя правдоподобно и кем быть в следующей мизансцене.
«Так, я не поняла: я уже пожар или певица?» — сказала Собчак в образе Бузовой.
«Ты скорее кто угодно, чем певица», — вставил ремарку «режиссер».
Спустя еще несколько минут Ксения все-таки запела. Она исполнила композицию Ольги «Мало половин» на новый лад. При том сделала акцент на революционера, находящегося рядом.
«Я открываю мир чудесных грузин!» — прокричала Собчак, а в конце показала юзерам коронное «сердце» Бузовой.
Судя по комментариям под видео журналистки, пародия получилась «очень качественной».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после скандальной премьеры во МХАТе Ольге Бузовой предложили сыграть Людмилу Гурченко в фильме.
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