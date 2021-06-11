Шоумен Станислав Барецкий в интервью 5-tv.ru рассказал, как относится к театральному дебюту Ольги Бузовой, а также заявил, что спектакль во МХАТе имени Горького не последняя актерская работа звезды. По словам Барецкого, поп-дива снимется в его фильме «Карнавальная ночь -2». В кинокартине она якобы исполнит роль молодой Людмилы Гурченко.

«Я просто в шоке. Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съемки фильма „Карнавальная ночь -2“. В роли Гурченко там будет выступать Бузова. Она будет играть в продолжении. <…> Сейчас после театральной премьеры, мне кажется, ей будут отдавать все роли Ходченковой в кинематографе, и она будет востребована на театральной сцене», — заверил Барецкий.

По мнению шоумена, Бузова «порвала всех». Знаменитость уверен, что Ольга — очень талантливая актриса и она доказала это всем.