«Хотели — получили»: сын Газманова объяснил феномен Бузовой во МХАТе

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Виктория Андреева
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Звезда «Дома-2» исполнила роль кабарешной певицы-шпионки. По сценарию, она работала на Иосифа Сталина.

«Хотели — получили»: сын Газманова объяснил феномен Бузовой во МХАТе

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова на сцене МХАТ имени Горького — символ той свободы, которую ежедневно требуют либералы. Некоторые россияне считают, что им «сложно живется» в условиях мифической цензуры. Но когда указываешь, что в действительности никаких ограничений нет, — вдруг снова начинают вопить. Их жалобы сегодня на Бузову в театре смешны и нелепы. Как и мольбы «вернуть профессионалов» на сцену. Ситуация обыкновенная: за что боролись — на то и напоролись. Так прокомментировал громкий скандал сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион.

«Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). Мы сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели — получили. Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория», — написал певец в Instagram.

Родион Газманов вспомнил, как неоднократно становился свидетелем странных ситуаций на сцене. Он видел как Ольга Бузова, исполняя композицию под фонограмму с записанным голосом, собирала миллионы оваций. Но тут же ее сменял прославленный артист, со званием народного или заслуженного, и публика затихала.

«Другие артисты, еще несколько лет назад собиравшие стадионы, уходили со сцены под звук собственных копыт. Смотреть на это страшно!» — вставлял ремарки Родион.

Певец отметил, что нелестно о звезде «Дома-2» высказываются те, кто имеет огромный опыт работы в искусстве и понимает, как сложно добиться цели, или те, кто приложил неимоверные усилия для реализации мечты, но этого так и не случилось. «А чем она заслужила право выступать на сцене легендарного МХАТа?» — рассуждают недооцененные.

«Оправдан ли выход Ольги на театральную арену? Если спектакль соберет зрителя, то оправдан. Если нет, то о ситуации забудут через пару месяцев.⁠ Мир подстраивается под голосующего рублем зрителя. И если это вы, то ходите на спектакли, которые вам нравятся и будьте счастливы», — заключил сын прославленного музыканта.

 
 
 
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Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)

URA.RU напоминает, что Ольгу Бузову пригласили играть в спектакле про молодого Иосифа Сталина — «Чудесный грузин». Звезде «Дома-2» досталась роль кабарешной певицы Беллы Шанталь, шпионки, которая по сценарию работает на революционера. Закрытый показ постановки состоялся 10 июня. Сегодня была премьера, а завтра, 12 июня, заключительный показ в этом месяце. Повторять спектакль планируют в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка Ксения Собчак выложила в сеть клип-пародию на спектакль Ольги Бузовой во МХАТе.

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