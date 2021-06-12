Проблемы и излишняя вспыльчивость: Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

Цитата Бориса Гребенщикова лучше всего характеризует характер энергий предстоящей недели.

«Это поезд в огне и нам не на что больше жать», — пел лидер группы «Аквариум».

Месяц деревянной Лошади — это как костер, в который все время подкладывают сухих дров. Только огонь этот в какой-то момент может стать неуправляемым. Такие истории случаются, когда люди теряют способность находить компромиссы,

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы. Чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать, кем вы являетесь согласно этой китайской системе. Причем не только по году рождения, но и по дню, месяцу и даже часу.

Для того, чтобы это выяснить, нужно использовать «онлайн-калькулятор бацзы» и рассчитать свою карту по дате рождения. Когда увидите четыре столбика с иероглифами — срисуйте их. Это — код вашей уникальной личности.

Итак, рассмотрим подробнее предстоящую неделю.

Понедельник, 14 июня. Инь Вода и Змея.

Понедельник будет нервным, сложным. Энергии дня будут контрастировать друг с другом. Есть риск, что все, за что вы не возьметесь, не будет получаться.

Китайцы в таких случаях предпочитают сесть под бамбук и помедитировать. Идея примитивна — когда ничего невозможно сделать — лучше ждать, когда все само собой разрешится.

Люди стихии Дерево в понедельник могут почувствовать, что их пытается кто-то «съесть». А самыми несчастными и непонятыми в понедельник могут почувствовать себя люди знака Свинья. Вроде стараешься, стараешься, а все ьесполезно.

Вторник 15 июня. Ян Дерево и Лошадь

Примечательно то, что энергии дня дублируют энергии месяца. То есть, если вы уже почувствовали — какой он для вас этот июнь, то приготовьтесь — во вторник будет ваш июнь в квадрате.

Хорошо в этот день что-то начинать, планировать — новую работу, семью, новую жизнь. Переезды и путешествия тоже будут благоприятны — Лошадь любит перемещаться.

Поскольку в дне очень мало стихии Воды, то могут быть затруднительны переговоры, презентации, все что связано с коммуникациями. День не благоприятен для людей знака Крыса, как и весь месяц Лошади, впрочем.

Среда, 16 июня. Инь Дерево и Коза

Энергетическая тенденция дня — «знойное марево». Все горячо и неподвижно. Коза (символ дня) и Бык (символ года) — два земных животных. Образ Козы — пустыня, образ Быка — вечная мерзлота. Столкновение этих сил дает мощное энергетическое напряжение и неподвижность. И всем в этот момент неуютно.

В дни прямых столкновений китайские мудрецы никаких очень важных дел не назначают. И мы вам не советуем. Хороший будет день для генеральной уборки — в доме, в жизни, в голове. Если давно мечтаете с чем-то покончить — самое время простить и отпустить.

Особенно не в своей тарелке будут чувствовать себя как Козы, так и Быки. Но Быки все-таки неуютнее.

Четверг, 17 июня. Ян Огонь и Обезьяна.

Очень эффективное сочетание энергий. Вижу цель, не вижу препятствий — лозунг этого дня. Лес будет рубиться, огонь разгораться, металл плавиться. Все дела спорятся, а все начатое — приумножается.

Но это не лучшее время для переговоров, поиска компромиссов и урегулирования отношений. Топор войны зарыть не удастся и с трубкой мира такая же незадача. Поэтому если есть возможность тянуть с разборками — тяните сколько сможете и максимально уворачивайтесь от прямого конфликта.

Не самым лучшим образом будут чувствовать себя люди знака Тигр — им будет казаться, что весь мир настроен против них.

Пятница, 18 июня. Инь Огонь и Петух

День, когда многим захочется покрасоваться и произвести впечатление. Ну и пятница для этого отлично подходит.

Поскольку Петух — это знак металла, то хорошо будет покупать разные красивые вещи, драгоценные камни, все яркое и блестящее. Благоприятно ходить в парикмахерскую, к косметологам, хирургам и стоматологам. Если кому-то потребуется сделать тату или пирсинг –пятница прекрасное для этого время.

День также хорош для свадеб или открытия бизнеса. В общем, приятный, сбалансированный день. Не очень уютно в нем будет только Кроликам. Их Петухи ну очень раздражают.

Суббота, 19 июня. Ян Земля и Собака

В субботу в одном дне собралось сразу три знака Земли. Земля в китайской метафизике — это стабильность, хозяйственность основательность и… некоторое занудство. День хорош для занятий домашними делами, походов по строительным магазинам и свадеб.

Не стоит затевать в субботу споров — ни к чему хорошему они не приведут. Переговоры и дружеская болтовня также не принесут особого удовольствия.

Не в ресурсе будут себя ощущать Драконы. Их водно-земная натура будет сталкиваться с земляным огнем Собаки. В итоге ничего хорошего лучше не ждать, одно расстройство.

Воскресенье, 20 июня. День Инь Земли и Свиньи.

Энергии дня — контроль и удержание. Земля засыпает воду, но победить ее не хватает сил. И да, хорошо, что это выходной. Воскресенье стоит посвятить отдыху в кругу семьи и планированию грядущих побед. Принесет удовлетворение бесцельное общение.

Не стоит делать ремонты и перестановки в спальне — супружеские отношения могут существенно испортиться.

Люди знака Змея могут психовать по пустякам. Не берите в голову — скоро энергии изменятся.

Всем бацзы!