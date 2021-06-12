«Отец года»: Джанабаева показала, как Меладзе нянчит крошечную дочку

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Егор Измалкин
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Пользователи соцсетей похвалили счастливого многодетного отца.

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева показала, как ее супруг, продюсер и исполнитель Валерий Меладзе, ухаживает за их новорожденной дочкой Агатой. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик с гуляющим с малышкой счастливым отцом.

«Совсем недавно на премии RU.TV Валерий Меладзе получил одну из главных наград „Легенда российского шоу-бизнеса“. Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают?» — отметила ролике Джанабаева.

«Кормить когда будем малышку?» — спросил супруг, держащий малышку в желтом комбинезоне на руках.

Под роликом знаменитость подписала «отец года».

Instagram @albinadzhanabaeva

Пользователи соцсети умилились семейной идиллии. Они похвалили Меладзе за то, что он не только упорно работает, но и ухаживает за дочкой.

«Главное, накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят»;

«Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!»;

«Настоящий папа, молодец» — отметили в вкомментариях.

Известно, что Джанабаева подарила супругу Меладзе дочку 12 апреля. Они также воспитывают сыновей Луку и Константина. Кроме того, у Валерия есть трое детей от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева рассказала, как прошли ее роды.

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