Альбина Джанабаева впервые рассказала, как прошли ее роды

Певица Альбина Джанабаева подарила супругу Валерию Меладзе еще одного ребенка 12 апреля 2021 года. Малышка получила необычное и очень редкое имя — Агата. Спустя почти два месяца после появления ребенка на свет Джанабаева рассказала в разделе сторис в Instagram, как прошли роды.

«Все хорошо и благополучно», — призналась подписчикам знаменитость.

Instagram @albinadzhanabaeva

Напомним, что в 55 лет Валерий Меладзе стал отцом шестой раз. Беременность Альбины Джанабаевой до последнего держали в секрете. Но теперь звездные родители не скрывают своего счастья. Первые недели после рождения Агаты дались им непросто. Но несмотря на бессонные ночи и синяки под глазами, Валерий и Альбина стараются сохранять позитив.

Ранее 5-tv.r u писал, что Меладзе с Джанабаевой показали, как изменилась их жизнь после рождения дочери.