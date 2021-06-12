Финляндия выиграла у Дании в матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном
Встреча первого тура группового этапа Евро-2020 состоялась в Копенгагене.
Фото: www.globallookpress.com / Markku Ulander via www.imago-images.de
Сборная Финляндии с минимальным счетом обыграла команду Дании в возобновленном матче Евро-2020 после инцидента с хавбеком Кристианом Эриксеном, сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча первого тура группового этапа турнира проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Матч обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
Под занавес первого тайма матча полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнер вбрасывал мяч из аута. На поле оперативно вышли медики, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через десять минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.
После возобновления поединка счет был открыт на 59-й минуте нападающим сборной Финляндии Йоэлем Похьянпало. Он замкнул головой навесную передачу.
Стоит отметить, что голкипер финнов Лукаш Градецки отбил первый пенальти на Евро-2020. Одиннадцатиметровый пытался пробить полузащитник национальной команды Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что матч Чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии возобновлен.
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